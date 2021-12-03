Різдвяний рекорд планують встановити цієї зими організатори святкувань у столиці. На Софійській площі обіцяють розмістити найвищий у Європі вертеп, а також ялинку із золотими іграшками. А от масових ярмарків буде менше - через карантинні обмеження. Як готують Київ до свят дізналася Оксана Тупальська.

Оксана Тупальська, кореспондентка:

До новорічно-різдвяних свят на Софійській площі уже встановлюють 30-метрову ялинку. А поруч із нею буде святковий вертеп - найбільший у Європі. Його прикрасять 38 біблійних персонажів.

Головна ялинка країни й різдвяний вертеп становитимуть єдиний ансамбль. Велетенські фігури Марії, Йосипа з дитиною, колядників та янголів протягом двох місяців створювали українські художники.

Надія Тутенко, кураторка проєкту організації Folk Ukraine:

Цього року ми вирішили присвятити святкування на Софійській площі темі, яка має назву "Благая вість", і розповісти історію створення Різдва. Ця тема прекрасно буде поєднуватися з ансамблем Софії.

10 кілометрів гірлянд та 20 тисяч іграшок виготовили на Львівській фабриці. Ними оздоблять ялинку, наче бісером. Поруч із пам'ятником Богданові Хмельницькому - заллють ковзанку. Біля вертепу - залишать вільний простір, щоб було зручно фотографуватися на тлі святої родини й ангелів.

Класна ідея - це буде підтримуватись, однозначно. -Есть люди верующие, им это будет приятно. - Я взагалі за щось нове, щось гарне, приємне для людей - хоч щось таке веселе буде.

Традиція встановлення святкового вертепу сягає середньовіччя. Ідея належить шанованому католиками святому Франциску - поборникові незаможного способу життя та братської любові між людьми. Через любов святого до тварин у різдвяних шопках часто селять живих звірят. Християни різних конфесій на усіх континентах роблять повітки яскравими, із музичним оформленням. Та намагаються не відхилятися від єдиної стилістики.

Який вигляд мають різдвяні шопки в різних країнах світу можна побачити з цієї виставки у США. Проте в кожному вертепі - проста форма ясельців, шати, що спадають до землі, та обличчя, що виражають покору й поклоніння.

Навіть якщо ялинка - виготовлена за сучасними технологіями, як ось ця, що одного року була в Брюсселі, - вертеп поруч - традиційний - із сіном, зорями та світлими янголами.

Це завжди свято, надія якась, майбутнє...

Відкриття вертепу та святкової ялинки заплановано на 16 грудня. Вогні традиційно засвітить міський голова. Різдвяне містечко працюватиме до 16 січня.

Оксана Тупальська, кореспондентка: