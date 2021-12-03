"Украина даст отпор": Резников о возможном вторжении России [ Редактировать ]
Министр обороны Алексей Резников прокомментировал концентрацию российских войск вблизи украинской границы. Он заявил, что Украина заинтересована лишь в мирном пути урегулирования конфликта, однако в случае наступления России - готова дать отпор.
Об этом сообщил глава Минобороны во время Часа вопросов к правительству.
"Украина наиболее заинтересована в политически-дипломатическом сценарии урегулирования. Никаких силовых провокаций с нашей стороны в принципе быть не может. В то же время путь умиротворения агрессора не рассматривается. В случае необходимости Украина даст отпор", - отметил Резников.
Также Алексей Резников обозначил, в какие сроки возможно вторжение России в Украину.
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