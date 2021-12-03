Украина допускает возможность вторжения России: Резников назвал критические сроки [ Редактировать ]
Украина допускает возможность вторжения России. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Раде.
По его словам, украинская разведка изучает все сценарии, включая худшие.
"Она (разведка, - ред.) отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее достоверным временем достижение готовности к эскалации будет конец января", - заявил Резников.
Он подчеркнул, что эскалация является вероятным сценарием, но не является обязательным.
"И наша задача отвернуть его", - добавил министр обороны.
Напомним, что ранее глава МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко о "российском" Крыме.
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