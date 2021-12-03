До слова, ще одним стимулом для вакцинації можуть стати... новорічні свята. Усі, хто відзначатиме їх не вдома, а вирішить подорожувати країною - мають обов'язково мати при собі ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Без нього не пропустять, приміром, у готель чи ресторан. Або ж гірськолижний курорт. І відповідатиме за порушення власник бізнесу - якщо пропустить клієнта без відповідних довідок - платитиме штраф.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: