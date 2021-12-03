15 літаків - усе, що залишилося від білоруського перевізника "Белавіа". Скоротити повітряний флот - країна змушена на тлі нових санкцій, які ЄС запровадив напередодні. До "чорного переліку" авіакомпанія потрапила через перевезення мігрантів. У "Белавіа" заявили: наразі їм вистачить і півтора десятка бортів, а до літа придбають ще. Нові обмеження загалом зачепили 17 офіційних осіб та 11 установ. Серед них і туристичні фірми, які організували поїздки з Близького Сходу до Білорусі. А також готелі, які розміщували в себе мігрантів. У білоруському МЗС закликали Європу схаменутися. Утім, Олександр Лукашенко рекомендував дипломатам поки що не пакувати валіз. Мовляв, наразі не збирається нікого висилати з країни у відповідь на санкції.