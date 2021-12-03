Віряни Вінницької єпархії УПЦ вийшли на акцію протесту проти незаконної, на їхню думку, перереєстрації церковних громад. Винними в усьому учасники пікету вважають чиновників управління у справах релігій облдержадміністрації, які неналежно виконують свої функції.

Любов, жителька села Бахтин:

Ми будемо цю церкву відстоювати, щоби нам не стало. Ми їм ніколи не віддамо цієї церкви, потому що вона православна, істинна апостольська церква, інших церквів ми не знаємо і знати не хочемо.