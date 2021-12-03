Вінницькі віряни вийшли на акцію протесту через перереєстрацію церковних громад [ Редактировать ]
Віряни Вінницької єпархії УПЦ вийшли на акцію протесту проти незаконної, на їхню думку, перереєстрації церковних громад. Винними в усьому учасники пікету вважають чиновників управління у справах релігій облдержадміністрації, які неналежно виконують свої функції.
Любов, жителька села Бахтин:
Ми будемо цю церкву відстоювати, щоби нам не стало. Ми їм ніколи не віддамо цієї церкви, потому що вона православна, істинна апостольська церква, інших церквів ми не знаємо і знати не хочемо.
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