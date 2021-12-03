Встановити камери спостереження та полювати на тих, хто забруднює довкілля. Такі нововведення планують запровадити в Пущі-Водиці під Києвом. Сучасне обладнання обійдеться недешево, проте - допоможе зберегти ліс чистим,- переконані автори новації.

Як не стати антигероєм "екологічного" відео - дізналася Оксана Тупальська.

Олександр, інспектор відділу з питань благоустрою Оболонського району:

Тут було велике стихійне звалище, було організоване велике прибирання, було два КамАЗи, трактори...

Зі смітниками у Пущі-Водиці хто тільки не боровся - і екоактивісти, і лісники, і навіть працівники райради ходили на суботники. Тепер встановлять поміж дерев камери спостереження.

Щоб було видно хто несе й утворює це стихійне сміттєзвалище.

Одна камера, що розпізнає обличчя, може знімати в темряві та під час негоди - коштує 90 тисяч гривень. По периметру лісу хочуть розмістити близько двох десятків фіксаторів. Знадобиться на обладнання щонайменше півтора мільйона гривень.

Кирило Фесик, голова Оболонської РДА у м. Києві:

Це має як психологічний вплив, так і дає можливість зафіксувати відповідне адміністративне правопорушення. Сміття само по собі не з'являється. Його туди викидають люди. І зачастую люди, які проживають неподалік.

Встановлення відеонагляду в міській та парковій зонах - поширена практика в Україні. Столиця навіть потрапила до рейтингу міст із найбільшим покриттям засобами спостереження! У Києві близько шести тисяч камер фіксують швидкість на шляхах, знімають біля станцій метро та в місцях масового відпочинку. Наприклад, для парку "Наталка" над Дніпром, камери придбали підприємці та мешканці житлових кварталів. Ще 30 подібних пристроїв - тут встановлять коштом міста.

Коли немає камер відеоспостережень, то ламають там дерева. Викорчовують липи. А якщо будуть, то трішки будуть думати над своєю поведінкою. - Щоб всі розуміли, що там є урни й там треба викинути умовно кажучи, якийсь пакет зі сміттям.

Загалом по Україні зареєстровано близько 20 тисяч пристроїв нагляду. Доступ до відзнятого мають поліцейські та СБУ. Кажуть, завдяки техніці на третину зріс показник розкриття кримінальних злочинів.

Як у випадку цих молодиків у Харкові, що поцупили грибки з каруселі луна-парку. Їх спіймали за кілька хвилин неподалік місця вандалізму.

Більшість обладнання українці купують у Китаї. У країні тотальної відеофіксації камера впізнала злочинця на концерті - серед 50-тисячного натовпу. В Україні техніка простіша - однак є така, що знімає на відстані до півтора кілометра. Штраф за порушення - від трьохсот до двох тисяч гривень.

Тож у камери відеофіксації краще потрапляти як позитивний герой. Як ось ця дівчинка, віднедавна - зірка соцмереж.