По состоянию на четверг, 2 декабря, 19 регионов Украины продолжают находиться в "красной" зоне, в том числе и Киев. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.

Самая маленькая зона - "оранжевая", там только две области.

"Красная" зона

Полностью стабилизировались показатели распространения COVID в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ривненской, Херсонской областях.

По одному показателю, который не в норме - в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской.

Эта зона охватывает 19 регионов:

Херсонскую,

Одесскую,

Запорожскую,

Донецкую,

Днепропетровскую,

Сумскую,

Николаевскую,

Ривненскую,

Житомирскую,

Ивано-Франковскую,

Киевскую,

Луганскую,

Хмельницкую,

Черниговскую,

Львовскую,

Волынскую,

Черкасскую,

Винницкую,

Киев.

"Оранжевая" зона

Полтавская,

Закарпатская.

"Желтая" зона

Тернопольскую,

Кировоградскую,

Черновицкую,

Харьковскую.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время в стране нету дефицита препаратов для иммунизации от COVID-19. В стране наблюдается недостаточный уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с тем, что эти показатели зависят не только от государства, но и от людей.

Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее врем осталась близка к 3%.

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