Карантинное зонирование в Украине обновили [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 2 декабря, 19 регионов Украины продолжают находиться в "красной" зоне, в том числе и Киев. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.
Самая маленькая зона - "оранжевая", там только две области.
"Красная" зона
Полностью стабилизировались показатели распространения COVID в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ривненской, Херсонской областях.
По одному показателю, который не в норме - в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской.
Эта зона охватывает 19 регионов:
- Херсонскую,
- Одесскую,
- Запорожскую,
- Донецкую,
- Днепропетровскую,
- Сумскую,
- Николаевскую,
- Ривненскую,
- Житомирскую,
- Ивано-Франковскую,
- Киевскую,
- Луганскую,
- Хмельницкую,
- Черниговскую,
- Львовскую,
- Волынскую,
- Черкасскую,
- Винницкую,
- Киев.
"Оранжевая" зона
- Полтавская,
- Закарпатская.
"Желтая" зона
- Тернопольскую,
- Кировоградскую,
- Черновицкую,
- Харьковскую.
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Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее врем осталась близка к 3%.
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