"Никто ничего не будет забирать": Ермак разъяснил закон об олигархах [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Существуют некие внешние и внутренние силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в субботу, 4 декабря, на встрече с послами стран "Большой семерки" и ЕС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Руководитель Офиса президента Зеленского отметил, что в стране существует сопротивление реформам со стороны старой системы.
Хочу заметить, что этот закон (закон об ограничении влияния олигархов. - ред.) не направлен против какой-либо фамилии. Его цель - исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не нарушать ничьи права.
На переговорах с послами Андрей Ермак обсуждал процесс мирного урегулирования на Донбассе и возвращение временно оккупированных территорий, а также напряжение вокруг государственных границ Украины.
В ходе разговора собеседники также подняли вопрос о принятии закона о реформе СБУ, о проведении конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и ходе судебной реформы.
Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале декабря готовится государственный переворот, в который пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. По словам главы государства, вывод о том, что его хотят свергнуть, он сделал на основе аудиозаписи разговора, на которой якобы представители России и Украины обсуждают план переворотае.
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