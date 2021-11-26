В пятницу, 26 ноября, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" анонсировал контакт главы администрации Андрея Ермака с администрацией президента России.

Я ежедневно разговариваю с разными лидерами, вчера были Шарль Мишель, Ангела Меркель. И они очень хотят, чтобы мы начали общаться вместе с ними с Российской Федерацией… Они хотят контактов нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать.

В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, который состоялся накануне, Ангела Меркель заверила, что подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины не останется без последствий.

А разговор Зеленского с главой Евросовета Шарлем Мишелем касался концентрации вооруженных сил России вдоль украинских границ.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подводит итоги экватора своей президентской каденции.

В ходе встречи с СМИ он рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

Смотрите также комментарий Зеленского по поводу слухов о военном положении. Также политики завил о том, пойдет ли он на второй срок президентства.

Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

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