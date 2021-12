В Индонезии проснулся вулкан Семеру на острове Ява, он извергает горячие облака дыма и пепла. Об этом сообщают власти Индонезии.

Усиление активности вулкана было зарегистрировано примерно в 15:20 по местному времени (10:20 по Киеву).

Местность заволокло пеплом, поднявшимся почти на 12 тыс. м и заслонившим солнечный свет. Перепуганные жители спасаются бегством.

По данным CNN Indonesia, власти призвали людей, живущих недалеко от подножия вулкана, срочно эвакуироваться. О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.

#volcano #eruption #Apocalypse #BreakingNews Mount #Semeru erupts Java island #Indonesia DRAMATIC footage shows scared locals FLEE as Indonesia’s Mount Semeru erupts, sending ash plume to some 40000ft. pic.twitter.com/VlcZJyMw9f