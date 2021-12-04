В Индонезии проснулся вулкан, островитяне спасаются бегством (видео) [ Редактировать ]
Источник: BNPB Indonesia
В Индонезии проснулся вулкан Семеру на острове Ява, он извергает горячие облака дыма и пепла. Об этом сообщают власти Индонезии.
Усиление активности вулкана было зарегистрировано примерно в 15:20 по местному времени (10:20 по Киеву).
Kondisi erupsi Semeru saat ini. Silahkan mention jika ada yg dilokasi pic.twitter.com/5nnvqyoVJg— PRB Indonesia BNPB (Disaster Risk Reduction) (@PRB_BNPB) December 4, 2021
Местность заволокло пеплом, поднявшимся почти на 12 тыс. м и заслонившим солнечный свет. Перепуганные жители спасаются бегством.
По данным CNN Indonesia, власти призвали людей, живущих недалеко от подножия вулкана, срочно эвакуироваться. О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.
#volcano #eruption #Apocalypse #BreakingNews Mount #Semeru erupts Java island #Indonesia DRAMATIC footage shows scared locals FLEE as Indonesia’s Mount Semeru erupts, sending ash plume to some 40000ft. pic.twitter.com/VlcZJyMw9f— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) December 4, 2021
Напомним, что в Испании на острове Ла-Пальма (Канарский архипелаг) продолжает дымить и выбрасывать лаву вулкан Кумбре-Вьеха.
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