У вулкана на Канарах открылись новые жерла, лава грозит новыми разрушениями. Об этом сообщает АР.

За ночь на острове произошло по меньшей мере 80 землетрясений, сильнейшие из которых достигли магнитуды 3,6.

Расплавленная порода из главного нового отверстия двигалась со скоростью 6 метров в минуту.

За 10 недель, что прошли с начала извержения, ученые обнаружили не менее 11 различных потоков лавы, охвативших не менее 1100 гектаров земли, где раскинулись тысячи домов, дороги, линии электропередач и оросительные трубы для банановых плантаций.

На прошлой неделе лавой было разрушено местное кладбище, перезахоронив останки более 3000 человек.

Несмотря на разрушения, не было травм или смертей, непосредственно связанных с извержением.

Читайте также, в Испании на острове Ла-Пальма, который находится на Канарском архипелаге произошло землетрясение, магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки стали самыми мощными со времени извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

Кроме того, на Канарском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумба-Вьеха после недавнего землетрясения. Местные чиновники говорят, что из вулкана бьет "гигантский лавовый фонтан", местные власти уже приготовилась к новой эвакуации жителей, если потоки лавы пойдут в сторону еще не отселенных домов.

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