Байден і Путін домовилися про дату переговорів [ Редактировать ]
Україна - на порядку денному. Байден і Путін домовилися про дату переговорів. Розмова запланована на вечір сьомого грудня. Президенти мають обговорити ситуацію навколо України та ще цілу низку питань.
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