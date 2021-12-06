В Киевской области на метеостанции зафиксировали уникальное погодное явление в виде кристаллической изморози. Об этом сообщает пресс-служба Метеорологической станции Тетерев.

Согласно данным метеорологов, кристаллическая изморозь - это белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда из тонкой структуры.

Отмечается, что изморозь может появляться исключительно в ночное время суток. Помимо этого главным условием для возникновения погодного явления - безоблачное небо во время штиля (отсутствия ветра) или слабого ветра при наличии тумана или дымки.

Фото: Facebook

Читайте также, в Киеве и ряде областей сегодня мокрый снег и гололед. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, ночью и утром в южных и центральных областях туман.

Кроме того, погода в Украине существенно испортится в ближайшие дни. Украину ждет мокрый снег, гололед, а после атмосферного фронта усилятся морозы, температура днем в большинстве областей от 0 до +4 градусов, в центре +4... +8, а на юге до +11.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.