Под Киевом на метеостанции зафиксировали редчайшее погодное явление [ Редактировать ]
В Киевской области на метеостанции зафиксировали уникальное погодное явление в виде кристаллической изморози. Об этом сообщает пресс-служба Метеорологической станции Тетерев.
Согласно данным метеорологов, кристаллическая изморозь - это белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда из тонкой структуры.
Отмечается, что изморозь может появляться исключительно в ночное время суток. Помимо этого главным условием для возникновения погодного явления - безоблачное небо во время штиля (отсутствия ветра) или слабого ветра при наличии тумана или дымки.
Фото: Facebook
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