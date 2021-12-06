5-ти месячному Матвейке Данилюку требуется срочная помощь в борьбе с тяжелой болезнью. У мальчика диагностировали спинальную мышечную атрофию 1 типа. Семья обратилась в редакцию "Подробностей".

Для полного излечения малышу необходима 1 инъекция самого дорогого в мире препарата Solgensma, стоимость которого 62 100 000 грн. Самостоятельно семья никогда не сможет собрать средства для своего ребенка.

"Очень важно успеть сделать инъекцию как можно раньше (есть ограничения по весу и возрасту), ведь болезнь прогрессирует, постепенно отнимая у Матвея способность самостоятельно двигаться, есть и дышать", - рассказывает мать мальчика.

По состоянию на 05.12.2021 (за 2,5 мес.) семье при поддержке волонтеров и профилям в социальных сетях Instagram и Facebook удалось собрать 828 357 грн. Однако темпы сбора необходимых средств слишком медленные.

Обращаемся ко всем неравнодушным - любая посильная сумма от каждого способна спасти жизнь маленького Матвейка. Помните - чужих детей не бывает!

Реквизиты для помощи: