На фронті неспокійно. Ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. Гатив із важких калібрів поблизу Пісків, Катеринівки, Попасної та Шумів. Передову сьогодні відвідав Президент. Він привітав військових з Днем Збройних сил та вручив державні нагороди.

Усе бачив наш військовий кореспондент Руслан Смєщук.

-Я знаю вже де їхні позиції, де бліндажі, де обманні. Ми тут вже, мабуть, виучили кожен сантиметр.

Передові позиції наших військ. Луганщина. Сьогодні, в День української армії, тут особливо обережні. Адже ймовірність обстрілів зростає - ворог щільним вогнем може спеціально "привітати" наших оборонців із їхнім днем.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Щодо провокацій, я думаю, що вони будуть. Але ми готові до них, в постійній бойовій. І навіть якщо вони відкриють вогонь, люди розуміють що їм робити.

У Дмитра - це перша фронтова ротація. Але під ворожим вогнем він уже був неодноразово. Тож побажання на цей день лише одне:

-Тишини, тишини просто. От і все.

Володимир на фронті з 15-го року. І так випадало, що більшість Днів українського війська зустрічав тут - в окопах на Сході. До можливих ворожих Обстрілів ставиться філософськи.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо навалят - значить отримають! Не навалят - не отримають. Будем святкувати як святкували.

На запитання, скільки ще планує бути на фронті, відповідає так:

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Шо плануєм ми...ми плануєм на Донбас-Арені зіграти в футбол з паном Назаром. Він буде на воротах стояти..тобто до перемоги? Попробуєм, якщо ця война не затягнеться на багато століть.

За кілька кілометрів від "фронтового нуля"... сьогодні командири підрозділів, що стоять на лінії зіткнення, привітали своїх підлеглих. Без зайвого офіціозу.

А це вже прифронтові шпиталі. До Дня української армії напередодні їм привезли та передали нове медичне обладнання та різноманітні витратні матеріали.

Юлія, військова лікарка:

Нам прийшов новий операційний стіл, кровозупинні затискачі при оперативних втручаннях, при пошкодженнях військовослужбовців на передовій смузі, прийшов новий рентген аппарат.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України: