Британські депутати вживають кокаїн просто на роботі. Сліди наркотика виявили майже в усіх убиральнях парламенту. До розслідування масового вжитку залучають Скотланд-Ярд. А депутатів лякають обшуками із залученням службових собак. Із Лондона розповідає Світлана Чернецька.

На камеру - вони борються з торгівлею наркотиками, а за зачиненими дверима - самі ж їх уживають. Перевірка на сліди кокаїну в британському парламенті показала приголомшливі результати. На залишки порошку обстежили всі 12 убиралень будівлі. І в одинадцяти з них - рештки кокаїну виявили.

Це вже не вперше будинок засідань перевіряють на наркотики. Два роки тому сліди вживання журналісти знайшли в 4-ох із 9-ти туалетів. Процедура аналізу дуже проста - спеціальні серветки з реагентом просто на місці показують результат. Потім їх додатково передають на хімічний та молекулярний аналіз для підтвердження.

Ось погляньте: серветка чиста, ми ретельно витираємо поверхню. І як ви бачите: вона посиніла. А це означає, що сліди кокаїну є.

Два роки тому найбільше залишків білого порошку знайшли у вбиральні навпроти бару. Доступ до нього мають не лише депутати обох палат, але й чиновники, журналісти та гості парламенту. А цього разу кокаїн виявили в туалетах, куди без робочої перепустки не потрапиш. Нюхати порошок не соромляться і у вбиральнях, найближчих до кабінетів прем'єра і очільниці міністерства внутрішніх справ.

Кіт Молтгауз, заступник міністра внутрішніх справ Великої Британії з питань злочинності:

У нас у парламенті кілька тисяч працівників. І вони є обличчям усього суспільства. Якщо взяти до уваги, що приблизна кількість людей в країні, які вживають наркотики, приблизно три мільйони, то мене не здивує, що такі є і в парламенті. І це лише доводить, наскільки це питання важливе і нагальне.

Висновки щодо цієї ситуації тепер робитиме поліція. Спікер парламенту передає справу до Скотланд-Ярду - надто великими виявилися масштаби проблеми. Зокрема, на достовірність перевірять історію про постачання кокаїну в будівлю. Бо є версія, що один із депутатів оформив продавця наркотиків своїм помічником - для простішого доступу.

У парламенті подумують про те, щоб залучити до патрулювання будівлі службових собак, здатних винюхувати психотропи. І дуже символічно, що доки боротьба з уживанням наркотиків серед депутатів лише розпочинається, уряд посилює державну стратегію.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Кожен, хто знається на злочинах, пов'язаних з опіатами, скаже вам, що життя цих трьохсот тисяч залежних - хаотичне. Нам слід допомогти їм подолати залежність. І спрямувати більше грошей на реабілітацію. Також ми мусимо жорстко боротися з гангстерами-постачальниками, які перетворюють життя людей на пекло.

Особливу увагу приділять боротьбі з кокаїновою залежністю серед "білих комірців". Для них запровадять нові методи покарань. Зокрема, позбавлятимуть водійських прав, паспорта чи заборонятимуть виїзд за кордон. Мовляв, це значно дієвіше, ніж штрафи чи навіть в'язниця. У Британії кокаїн відносять до наркотиків класу А, тобто найнебезпечніших. І загриміти за ґрати можна аж до семи років.