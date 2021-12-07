Святковий заплив веслувальників відбувся у Дубліні [ Редактировать ]
У костюмах Санти та на оздоблених дошках - центральним каналом ірландської столиці пропливла група веслувальників. Усе - аби підняти настрій перехожим перед новорічними святами. Як це було - дивіться в сюжеті.
Ця група дублінських веслувальників рушає у свій різдвяний заплив! У костюмах Санта-Клаусів та його помічників, а також новорічних Оленів, сніговиків і снігурок - усі вони пропливуть центральним каналом столиці Ірландії - Дубліна.
Перш ніж розпочати "передріздвяний заплив" - веслувальники оздобили й власні дошки. Прикріпили до них новорічні прикраси, надувні кульки та гірлянди. Зрештою, після тривалої підготовки святкова процесія - рушила. А передували цьому - звуки різдвяного дзвоника.
Учасники запливу розповідають - мета їхньої ініціативи дуже проста. Просто підняти настрій і створити для жителів Дубліна новорічну атмосферу. А також нагадати всім людям, що свята вже близько. Навіть попри пандемію.
Я подумав: було б непогано трохи розвеселити людей. Особливо в такі непрості часи, які ми переживаємо нині. І до того ж своїм запливом ми зробимо Дублін ще "різдвянішим" містом!
Ви лише проаналізуйте останні кілька років! Занадто багато негативу ми вже пережили. Тож викликати усмішку в перехожих - це вже неабияке досягнення. Бо ж життю треба радіти.
І ось так - під вигуки й оплески перехожих - дублінські веслувальники здійснили свій заплив. На мостах і вздовж каналу - за ними стежили кількасот місцевих жителів. А фінішною точкою для учасників стала будівля держустанови - Кастом Хауз Квей. Її перед Різдвом і Новим роком - святково підсвітили.
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У костюмах Санти та на оздоблених дошках - центральним каналом ірландської столиці пропливла група веслувальників. Усе - аби підняти настрій перехожим перед новорічними святами.
Сотні людей зібралися на центральній площі міста, аби побачити святкову красуню.
Також угорську столицю оздобили різдвяними та новорічними прикрасами. У центрі міста - організували ярмарок та світлове шоу.
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В лісових господарствах нині гаряча пора. Готують на продаж сосни та ялини. Хвойні спеціально вирощували до новорічних свят.