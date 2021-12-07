Деталі та результати розмови президентів стануть відомі пізніше. За можливості, про них розкажуть мої колеги у "Подробицях". Напередодні розмови Байдена з Путіним президент України телефоном поговорив з очільником американського держдепу.

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен узгодили позиції і домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Також сторони торкнулися питання посилення безпеки взаємодії, що сприяло б стримуванню агресивної поведінки Росії щодо України. Окрім того, телефонну конференцію провели європейські лідери. Німеччина, США, Франція, Італія і Велика Британія висловили стурбованість загрозою війни Росії проти України. І закликали Москву розрядити ситуацію.