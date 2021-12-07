Володимир Зеленський поспілкувався з Ентоні Блінкеном [ Редактировать ]
Деталі та результати розмови президентів стануть відомі пізніше. За можливості, про них розкажуть мої колеги у "Подробицях". Напередодні розмови Байдена з Путіним президент України телефоном поговорив з очільником американського держдепу.
Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен узгодили позиції і домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Також сторони торкнулися питання посилення безпеки взаємодії, що сприяло б стримуванню агресивної поведінки Росії щодо України. Окрім того, телефонну конференцію провели європейські лідери. Німеччина, США, Франція, Італія і Велика Британія висловили стурбованість загрозою війни Росії проти України. І закликали Москву розрядити ситуацію.
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Спілкування проходить на закритій лінії, без прямого ефіру. І в центрі цієї розмови - безпека України. З якими позиціями сторони пішли на діалог?
Про це напередодні заявив Володимир Зеленський. Він виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради.
Серед іншого, може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT. Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ЄС різко прискорив роботу над можливими санкціями проти Росії.
ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну. Серед іншого, може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.
Україна - у фокусі світової дипломатії. Після того як світові медіа опублікували дані розвідки про намір Росії атакувати нашу країну з чотирьох фронтів, ця загроза стала ключовою темою в інтерв'ю американських політиків і представників НАТО.