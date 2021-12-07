Шляховики всю ніч посипали дороги сіллю та піском.

Рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на всіх гірських перевалах у Карпатах.

А комунальники перейшли на посилений режим роботи. Бо зараз Західну Україну випробовує негода. Там снігопади й сильна ожеледиця.

Так, відучора дороги Прикарпаття після крижаного дощу перетворилися на суцільну ковзанку. Шляховики всю ніч посипали дороги сіллю та піском. Тож зараз проїзд на всіх головних трасах - нормальний. Але хуртовини і снігопади прогнозують і на завтра.