Рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву у Карпатах [ Редактировать ]
Рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на всіх гірських перевалах у Карпатах.
А комунальники перейшли на посилений режим роботи. Бо зараз Західну Україну випробовує негода. Там снігопади й сильна ожеледиця.
Так, відучора дороги Прикарпаття після крижаного дощу перетворилися на суцільну ковзанку. Шляховики всю ніч посипали дороги сіллю та піском. Тож зараз проїзд на всіх головних трасах - нормальний. Але хуртовини і снігопади прогнозують і на завтра.
по теме
Дороги та троутари обробляють протиожеледними засобами, відзвітували в мерії.
Мокрий сніг із дощем синоптики прогнозують у Києві, Сумській та Чернігівській областях.
Чотириповерхівка завалилася вранці в портовому районі муніципалітету Санарі-сюр-Мер. Служби порятунку, щойно прибули на місце, відчули сильний запах газу.
Сотня волонтерів і рятувальників прочісували територію. У повітря підняли гелікоптер
Напередодні ввечері в горах, на перевалі Німчич, чоловік упав на слизькій дорозі та знепритомнів.