Чи почули один одного співрозмовники - покаже ситуація на нашому східному кордоні

Переговори на дві години, обговорення - на кілька днів. У Вашингтоні та Москві підбивають підсумки вчорашньої розмови Джо Байдена і Путіна. Що сказали один одному лідери? І чи змінить ця розмова ситуацію на українському кордоні, де громадяться російські війська? Дивіться далі.

Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація - з брифінгів та заяв на офіційних сайтах. Сполучені Штати були першими. Поки Джо Байден телефонував європейським лідерам і особисто розповідав про результати переговорів, Білий дім влаштував брифінг.

Джейк Салліван, радник президента США з питань національної безпеки:

Президент Байден прямо сказав президентові Путіну, якщо Росія вторгнеться в Україну, США та наші європейські союзники у відповідь застосують серйозні економічні заходи. Ми надамо Україні додаткові оборонні потужності й підсилимо наших союзників у НАТО на східному кордоні блоку.

Про конкретні кроки з приводу санкцій в офіційних заявах не йдеться. Напередодні зустрічі преса писала про можливі обмеження для енергетичного сектора, банківської сфери, відімкнення платіжної системи SWIFT і ускладнення конвертації рубля. У разі провокацій - не обійдуть санкції й "Північний потік 2"- повідомила у Сенаті Вікторія Нуланд.

Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США з політичних питань:

Ще в липні США та Німеччина заявляли, що російська агресія проти України зашкодить газогону. І це ми обговорюємо з нашими партнерами. Якщо президент Путін піде на Україну, ми очікуємо, що газопровід зупинять.

Тож позиція Вашингтону чітка: Росія мусить знизити ескалацію, відвести війська і поважати територіальну цілісність України. У Москві ж оприлюднили власне тлумачення переговорів. На сайті Кремля про можливі санкції з боку Штатів - лише одне речення. У повідомленні йдеться, що Путін - у створенні загрози - звинуватив альянс НАТО, який буцімто намагається освоїти українську територію. А Україну - у демонтажі мінських домовленостей. Багато про обговорення стратегічної безпеки, боротьби з кіберзлочинністю та розв'язання регіональних проблем. Та чи почули один одного співрозмовники - покаже ситуація на нашому східному кордоні.

І вже стало відомо, коли очільник Білого Дому поспілкується із президентом України. Розмова Байдена та Зеленського має відбутися завтра, 9 грудня.