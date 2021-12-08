Посольство США в Україні спростовує інформацію про евакуацію американських громадян [ Редактировать ]
У посольстві США в Україні спростували інформацію про евакуацію американських громадян з України. Про це дипломатичне представництво повідомило у своїх соцмережах. В амбасаді зазначили, що проводять звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях. Нагадаю, напередодні ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати вивчають можливість та способи евакуації американських громадян з України - на випадок "непередбачених обставин" на тлі загрози нападу Росії.
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