У посольстві США в Україні спростували інформацію про евакуацію американських громадян з України. Про це дипломатичне представництво повідомило у своїх соцмережах. В амбасаді зазначили, що проводять звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях. Нагадаю, напередодні ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати вивчають можливість та способи евакуації американських громадян з України - на випадок "непередбачених обставин" на тлі загрози нападу Росії.