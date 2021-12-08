В каком регионе Украины полностью вакцинированы 50% жителей [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга заявил о том, что половину взрослого населения полностью вакцинировали от коронавируса только в городе Киеве. К этой отметке также приближается и Киевская область.
50% отметку с полным курсом вакцинации сегодня преодолено только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% горожан. К этому показателю приближается Киевская область почти 49%.
Уже три региона, по его словам, на сегодняшний день пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой.
Это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область - более 55% и Полтавская область - почти 52%. Уже приблизились к этому показателю Днепропетровская область 49% и Черкасская область - 47%.
Напомним, что COVID уже занимает третье место среди причин смертности украинцев.
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