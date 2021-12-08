Сколько человек вакцинировались за сутки в Украине [ Редактировать ]
По состоянию на утро, 8 декабря, в Украине полный курс иммунизации от коронавируса прошли более 12 млн человек. Всего в стране уже сделали 25,9 млн прививок. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За сутки вакцинировались 199 765 человек:
- первую дозу вакцины получили 79 270 человек,
- полностью иммунизированны (получили две дозы) - 120 495 человек.
Всего в Украине
С начала вакцинальной кампании в стране привито от коронавируса 13 905 433 человека, из них:
- получили первую дозу - 13 905 431 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 042 233.
Всего в стране проведено 25 947 664 прививки.
Напомним, что COVID уже занимает третье место среди причин смертности украинцев.
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