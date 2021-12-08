По состоянию на утро, 8 декабря, в Украине полный курс иммунизации от коронавируса прошли более 12 млн человек. Всего в стране уже сделали 25,9 млн прививок. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки вакцинировались 199 765 человек:

первую дозу вакцины получили 79 270 человек,

полностью иммунизированны (получили две дозы) - 120 495 человек.

Всего в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито от коронавируса 13 905 433 человека, из них:

получили первую дозу - 13 905 431 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 042 233.

Всего в стране проведено 25 947 664 прививки.

Напомним, что COVID уже занимает третье место среди причин смертности украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.