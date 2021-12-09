В Верховной Раде зарегистрировали пакет президентских законопроектов по созданию экономического паспорта украинца. Первые выплаты смогут получить дети, рожденные в 2019 году после достижения совершеннолетия (в 2037 году) в размере 626 тыс. грн (23 тысячи долларов по сегодняшнему курсу). Об этом говорится в пояснительной записке к законопроектам, обнародованным на официальном сайте Верховной Рады.

На момент первых выплат в 2037 году сумма средств фонда составит 1 832 млрд грн за счет взносов государства и полученного инвестиционного дохода от размещения средств в государственные ценные бумаги, что позволит осуществить выплаты на общую сумму 191 млрд грн из расчета 626 тыс. 125 грн на одного участника фонда.

Согласно обнародованному документу, уплата государственных взносов системы экономического паспорта будет осуществляться за счет средств специального фонда государственного бюджета, который будет формироваться за счет следующих поступлений:

70 процентов рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (в 2023 году – 35 % с ежегодным увеличением на 5 % до достижения 70 %);

95 процентов рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата (в 2023 году – 47,5 % с ежегодным увеличением на 5 % (кроме последнего года, в котором увеличивается на 2,5 %) до достижения 95 %);

рентная плата за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины (в 2023 году 50 % с ежегодным увеличением на 5 % до достижения 100 %).

Указанные поступления предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2022 год и составляют 69 млрд гривен.

Первый летний государственный взнос в 2023 году составит 21,8 млрд грн из расчета 2 размеров минимальной заработной платы (7 тыс. 176 грн) и прогнозной статистики рождаемости.

Напомним, что ранее Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве.

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