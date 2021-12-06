Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный проект закона "Об экономическом паспорте", предусматривающий создание Фонда будущих поколений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Текст проекта закона на сайте Рады пока отсутствует. На сайте Офиса президента сообщается, что Фонд будет нацелен накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат его участникам.

Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.

Государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет. После достижения гражданином Украины совершеннолетия эти выплаты могут использоваться на:

обучение в учебных заведениях Украины;

покупку собственного жилья на территории Украины;

перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;

лечение (при достижении 18-летнего возраста).

Средства, которые смогут получить молодые люди для оплаты своей учебы, дадут им больше гибкости в выборе образовательной траектории. Образовательные возможности и перспективы молодых людей на рынке труда будут меньше зависеть от материального обеспечения их родителей.

С началом осуществления Фондом первой выплаты увеличится спрос на недвижимость, а также на инвестирование в пенсионные фонды, что станет мощным толчком для развития рынка недвижимости и накопительной пенсионной системы.

Возможность использовать средства для лечения поможет детям с тяжелыми болезнями покрыть - хотя бы частично необходимые расходы. При этом родители смогут самостоятельно выбрать заведение, где можно получить такую ​​помощь. Это будет способствовать развитию соответствующих медицинских услуг.

Глава комитета рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пояснял, что президентская инициатива предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений. Они будут пополняться каждый месяц, а после достижения 18 лет украинцы смогут использовать эти деньги.

По оценкам Гетманцева, "по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около $10 тыс. в эквиваленте". Гетманцев не исключил, что экономический паспорт откроют детям, рожденным с 2019 года - год начала президентства Зеленского. Таким образом, первые обладатели эквивалента в $10 тыс. по данной программе появятся в 2037 году.

Напомним, что ранее Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве.