В четверг, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду пять законопроектов о двойном гражданстве. Об этом сообщается на сайте парламента.

Так, планируется установить уголовную ответственность за умышленное сокрытие подданства иностранного государства.

Таким образом мы урегулируем вопросы, которые касаются двойного гражданства.

Проектом №6368 предлагается актуализация положений законодательства в сфере гражданства, в том числе оснований и порядка обретения и прекращения гражданства Украины.

Закон предусматривает обретение гражданства Украины по территориальному происхождению. В частности, это право предоставляется в случае, если человек (иностранец или лицо без гражданства), который сам или хотя бы один из его родителей или его дед или баба, или его родные родились до 24 августа 1991 года на территории, которая стала территорией Украины.

Если гражданин Украины получил гражданство иностранного государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Если иностранец обрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Ограничения для граждан с двойным гражданством

Проектом №6369 предлагаются ограничения для граждан Украины, которые имеют гражданство иностранного государства, быть членами политических партий, избирательных комиссий, иметь доступ к государственной тайне, быть руководителями на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение, находиться на должностях, связанных с выполнением функций государства, местного самоуправления. Документом устанавливается обязанность декларировать второе гражданство для претендентов на эти должности.

Ранее президент в ходе встречи с СМИ рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

Смотрите также комментарий Зеленского по поводу слухов о военном положении. Также политики завил о том, пойдет ли он на второй срок президентства.

Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

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