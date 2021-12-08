В Италии на площадке новой Школы гражданского и политического образования, и конституциональных реформ Polis Etica состоялась конференция, посвященная украинскому вопросу, сообщает сайт etnonews.

Участие в конференции "Украина, потенциальные геополитические роли" приняли видные итальянские политики, общественные деятели и представители научных кругов. Спикеры мероприятия смоделировали 4 возможных геополитических выбора Украины – атлантический, европейский, сбалансированный и независимый, чтобы проанализировать дальнейший ход развития страны в той или иной модели. Фарватером тем, обсуждаемых участниками конференции по Украине, стало взаимодействие страны с Евросоюзом и Россией.

Открывая конференцию, заместитель директора Евразии и директор по внешним связям CeSEM, Центра европейских и средиземноморских исследований Стефано Верноле акцентировал внимание на отсутствии на Украине серьезной "политической воли" для положительного решения конфликтов. В то же время он подчеркнул, что худший сценарий развития ситуации на Украине пока удавалось избежать, и здесь есть заслуга российского лидера Путина, который "вместо того, чтобы впадать в игру, замешанную на постоянных и тяжелых обвинениях в свой адрес", ведет сбалансированную политику.

В свою очередь, антрополог Элисео Бертолази и вовсе осудил "игры" украинских властей, из-за которых, по его словам, население востока Украины подверглось бомбардировкам.



"Помимо мотивов правительства, которые, безусловно, необходимо принимать во внимание, решение проблем региона может быть достигнуто без применения силы. Также потому, что, если раньше представлялось возможным найти решение в украинском контексте, то эта агрессия очень усложнила ситуацию, и сепаратистский выбор местного населения понятен", – указал он.

По мнению профессора Марко Риччери, наилучший вариант дальнейшего развития для Украины – это налаживание расширенного диалога со своими соседям, включая Россию, по вопросам устойчивого развития и будущего.

Посол Маурицио Мелани указал Киеву на итальянский опыт с применением на практике регионального режима с особым статутом, благодаря чему Италия была спасена от сепаратистских тенденций. В этой связи Мелани считает, что Украине было бы полезно рассмотреть этот инструмент, а не выбирать жестокий и вынужденный конфликт.

Марко Майер, профессор LUISS, обратил внимание остальных участников конференции на активное вмешательство спецслужб в отношении Украины. По словам Майера, форма коалиции с европейскими лидерами может быть полезна для Украины для достижения диалога, который приведет к миру с Россией.



Завершая мероприятие, модератор мероприятия, аналитик ресурса "Евразия" Джулиано Бифолки выразил надежду на скорейшее начало диалога президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина – хотя бы по телефону или видеоконференции.

Участники конференции сошлись во мнении, что необходимо способствовать диалогу между парламентами Италии и Украины с перспективой на налаживание путей между Государственной Думой РФ и Верховной Радой Украины.