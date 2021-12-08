Чотири сотні громадян Іраку вилетіли з Білорусі додому [ Редактировать ]
Чотири сотні громадян Іраку, які опинилися в числі нелегальних мігрантів у Білорусі, вилетіли додому.
Відео-кадри з аеропорту Мінська оприлюднили в інтернеті. На них люди, в тому числі з дітьми, сідають у літак іракських авіаліній. Раніше офіційний Багдад виділив понад 200 тисяч доларів на повернення додому своїх громадян, які опинилися в пастці, створеній режимом Лукашенка.
Ще близько сотні мігрантів вирушили спецрейсом з Мінська до Сирії. Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу розглянути клопотання про притулок усіх нелегалів, які з Білорусі вже потрапили на польську територію.
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Водночас на польсько-білоруський рубіж прибули військові з Естонії.
Напередодні близько 200 агресивно налаштованих мігрантів намагалися незаконно потрапити в Польщу. Такі випадки фіксують щодоби.
267 спроб незаконно потрапити на територію ЄС зафіксували польські прикордонники лише протягом минулої доби.
Нелегальні мігранти досі перебувають на території сусідньої країни, отже, загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків нелегалів до України не зникла, - визнали в Держприкордонслужбі.
174. Стільки разів за останню добу мігранти намагалися нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею.