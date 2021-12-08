Ще близько сотні мігрантів вирушили спецрейсом з Мінська до Сирії.

Чотири сотні громадян Іраку, які опинилися в числі нелегальних мігрантів у Білорусі, вилетіли додому.

Відео-кадри з аеропорту Мінська оприлюднили в інтернеті. На них люди, в тому числі з дітьми, сідають у літак іракських авіаліній. Раніше офіційний Багдад виділив понад 200 тисяч доларів на повернення додому своїх громадян, які опинилися в пастці, створеній режимом Лукашенка.

Ще близько сотні мігрантів вирушили спецрейсом з Мінська до Сирії. Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу розглянути клопотання про притулок усіх нелегалів, які з Білорусі вже потрапили на польську територію.