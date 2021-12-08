Це цитата з його прощального листа до, тепер уже колишньої, канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Не конфлікт на Донбасі, а російсько-українська війна. Уперше назвав речі своїми іменами прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Це цитата з його прощального листа до, тепер уже колишньої, канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Лист оприлюднено на офіційному сайті прем'єра. У ньому Орбан серед інших викликів минулих років згадує, як вони разом із Меркель цитую: "безпорадно спостерігали за початком трагічної для Європи російсько-української війни"...

Досі угорські ЗМІ, переважно контрольовані урядом Орбана, не наважувалися дратувати Кремль і називали це "конфліктом на Сході України" і як максимум "російсько-українським конфліктом".