Не конфлікт на Донбасі, а російсько-українська війна - прем'єр-міністр Угорщини [ Редактировать ]
Не конфлікт на Донбасі, а російсько-українська війна. Уперше назвав речі своїми іменами прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Це цитата з його прощального листа до, тепер уже колишньої, канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Лист оприлюднено на офіційному сайті прем'єра. У ньому Орбан серед інших викликів минулих років згадує, як вони разом із Меркель цитую: "безпорадно спостерігали за початком трагічної для Європи російсько-української війни"...
Досі угорські ЗМІ, переважно контрольовані урядом Орбана, не наважувалися дратувати Кремль і називали це "конфліктом на Сході України" і як максимум "російсько-українським конфліктом".
по теме
Про це напередодні заявив Володимир Зеленський. Він виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради. Президент зауважив, що готовий до розмови з очільником Кремля Путіним.
Депутати викликали на засідання представника Міністерства закордонних справ країни, щоби дізнатися про дії уряду в разі нападу РФ на Україну.
Президент США попередив російського колегу про економічні наслідки в разі ескалації конфлікту з Україною, - йдеться в заяві.
Патруль ОБСЄ при дорозі, а за кілька кілометрів - уже передова. Це лінія оборони біля Новолуганського, фронтового селища на Донеччині. В окопах бруд, а на горизонті періодично лунають вибухи. Це обстрілюють сусідні підрозділи.
До цього діалогу була прикута увага по обидва боки Атлантики. Чекали на неї і в Україні, і в Європі. Прямий діалог двох лідерів був запланований ще на саміті в Женеві.