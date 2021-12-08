Самолет с украинским спутником дистанционного зондирования земли "Сич-2-30" вылетел в США для запуска с площадки компании SpaceX. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Сегодня в 11:27 из международного аэропорта Борисполь вылетел грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines с украинским космическим аппаратом "Сич-2-30" на борту.

12 декабря самолет прибудет в аэропорт Майами. Спутник доставят в Космический центр имени Кеннеди для подготовки к запуску ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.

Запуск спутника, изготовленного в Конструкторском бюро "Южное" в Днепре, намечен на 10 января 2022 года. Государственное космическое агентство заплатит компании Илона Маска $1,99 мл.

Спутник "Сич-2-30"

Спутник "Сич 2-30" является модификацией спутника "Сич-2", запущенного в 2011 году. Он предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли. Масса аппарата - 170 кг, срок эксплуатации - три года.

Спутниковые снимки с собственного спутника - это очень важно с точки зрения обороны и безопасности государства. У него разрешение 7,6 метра на пиксель.

Читайте также, что в Госкосмосе рассказали о судьбе первого украинского спутника "Лыбидь".