Украинский спутник "Сич-2-30" вылетел в США [ Редактировать ]
Источник: аэропорт "Борисполь"
Самолет с украинским спутником дистанционного зондирования земли "Сич-2-30" вылетел в США для запуска с площадки компании SpaceX. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь".
Сегодня в 11:27 из международного аэропорта Борисполь вылетел грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines с украинским космическим аппаратом "Сич-2-30" на борту.
12 декабря самолет прибудет в аэропорт Майами. Спутник доставят в Космический центр имени Кеннеди для подготовки к запуску ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.
Запуск спутника, изготовленного в Конструкторском бюро "Южное" в Днепре, намечен на 10 января 2022 года. Государственное космическое агентство заплатит компании Илона Маска $1,99 мл.
Спутник "Сич-2-30"
Спутник "Сич 2-30" является модификацией спутника "Сич-2", запущенного в 2011 году. Он предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли. Масса аппарата - 170 кг, срок эксплуатации - три года.
Спутниковые снимки с собственного спутника - это очень важно с точки зрения обороны и безопасности государства. У него разрешение 7,6 метра на пиксель.
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