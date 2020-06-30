Лондонский арбитраж отказал "Укркосмосу" в возвращении средств, которые были потрачены на создание первого украинского спутника связи "Лыбидь". Об этом в интервью "Экономической правде" сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Усов.

Ответчик, канадская компания MacDonald, Dettwiler and Associates, которая должна построить спутник и запустить его на орбиту, по условиям договора должна была передать его Украине на орбите, однако так этого не сделала. Суд в Лондоне решил, что возник форс-мажор в виде военной агрессии России против Украины. Поэтому у канадцев было право расторгнуть договор.

По словам Усова, договор на получение спутника сейчас недействителен. Украина должна как-то физически получить спутник. Для этого есть три сценария развития событий.

Сценарий первый. Для запуска спутника проект надо докапитализировать. Нужны деньги на создание ракеты, тестирование спутника, его доработку и продление гарантийных сроков. Сумма - $50-60 млн.

Государство может докапитализировать эту сумму, каким-то образом получить от России спутник, каким-то образом достроить ракету, где использовались российские детали и двигатели, и запустить этой ракетой наш спутник с "Байконура". Вероятность такого развития событий, как вы понимаете, довольно низкая. Очень много неизвестных составляющих, очень много политических факторов, которые делают невозможным сотрудничество с Россией.

Сценарий второй. Украина находит инвестора, который может реализовать проект. Этот сценарий более реалистичен.

Инвестор понимает, на какую сумму ему надо докапитализировать проект, чтобы собрать ракету и запустить спутник. За это инвестор получает часть мощности спутника. Мощность будет распределена между Украиной и инвестором. Не скажу, что у нас есть очередь из инвесторов, которые в 2020 году придут инвестировать в спутник с такой сложной историей и находящегося на территории Российской Федерации. Однако теоретически это возможно.

Сценарий третий. В "Госкосмосе" понимают, что не могут самостоятельно или с инвестором запустить спутник и использовать его для наших нужд. Причина - это спутник связи и спецсвязи.

Использовать спутник, который мы должны запустить с подконтрольного РФ "Байконура", опасно с точки зрения национальной безопасности. Тогда мы можем продать третьей стороне наши права на истребование спутника с РФ и уже на полученные деньги разработать собственный украинский спутник.

По словам главы "Госкосмоса", поскольку этот проект реализовывался на государственном уровне и под государственные гарантии, то должно быть решение правительства по какому сценарию двигаться дальше.

Двигаться надо довольно быстро, поскольку мы сейчас вступаем в права владения спутником. Нам надо будет оплачивать услуги по его консервации, хранению, транспортировке, логистике. Этих денег в "Укркосмосн" нет, поэтому что предприятие последние десять лет не вело активной коммерческой деятельности. Если мы ничего не будем делать, то потеряем шанс получить или продать этот спутник инвестору. За два-три месяца следует выбрать сценарий.

Специалисты признают, что по меркам 2020 году геостационарный телекоммуникационный спутник "Лыбидь" устарел, однако может выполнять свою основную функцию и для бизнес-проектов, и для проектов этой национальной безопасности. Для него еще есть клиенты в мире, хотя и немного.

Напомним, что в 2007 году Кабинет министров Украины принял постановление о создании первого украинского геостационарного телекоммуникационного спутника "Лыбидь", который предназначен для формирования Национальной системы спутниковой связи Украины.

В 2009 году ГП "Укркосмос" под гарантии правительства Украины получил от Канадского экспортного агентства кредит в размере $292 млн для создания спутника.

Как выяснили в НАБУ, значительную часть денег разворовали чиновники "Укркосмоса", а полуготовый спутник "Лыбидь" с 2014 года находится на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске. В конце 2019 года Кабмин выплатил канадцам кредит, который в эквиваленте превысил 6 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Украина и Италия вышли из российского космического проекта "Гамма-400".