Государственное космическое агентство заплатит компании Илона Маска SpaceX $1,99 млн за запуск украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)". Об этом в интервью "Экономической правде" сообщил глава ведомства Владимир Тафтай.

Ранее глава парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха сообщал, что контракт на отправку украинского спутника на орбиту обойдется в $1 млн.

Глава Госкосмоса уточнил, что в контракте на миллион долларов не были учтены расходы на создание адаптера и транспортировку спутника к точке запуска, "поэтому цена - один миллион долларов - является базовой, без учета этих опций".

Информация о контракте на миллион долларов не точная - в этой сумме не учтены дополнительные условия. Сам спутник не попадают в космос. Его нужно установить на ракете, запустить, спутник должен отделиться от ракеты и улететь в нужном направлении, чтобы занять нужную орбиту. Так вот: система отделения спутника от ракеты - достаточно сложная вещь.

КБ "Южное" провело консультации с компанией SpaceX и она переадресовала своему подразделению в Германии задачу по адаптации спутника для запуска.

Таким образом, общая сумма контракта составляет 1,99 миллиона долларов. Эта сумма учитывает все технические вопросы, связанные с запуском спутника. Контракт уже проработан, предварительные договоренности есть. После выделения средств Кабинетом министров эта работа будет реализована.

По словам главы Госкосмоса, "спутник собран, ведутся испытания, все идет по графику".

Нужен ли этот спутник? Он нужен по многим параметрам. Прежде всего - это независимый доступ к спутниковому зондирования. Спутниковые снимки с собственного спутника - это очень важно с точки зрения обороны и безопасности государства. У него разрешение 7,6 метра на пиксель.

Как сообщили "Подробности", 1 февраля стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задание запустить на орбиту спутник "Сич 2-1" в честь 30-летия независимости Украины. Крайний срок - не позднее конца 2021 года.

Спутник "Сич 2-1" является модификацией спутника "Сич-2", запущенного в 2011 году. Он предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли. Масса аппарата - 170 кг, срок эксплуатации - три года.

Ранее сообщалось, что в Госкосмосе рассказали о судьбе первого украинского спутника "Лыбидь".