Білорусь запроваджує заборону на харчі з "недружніх країн" [ Редактировать ]
Білорусь запроваджує ембарго на товари з "недружніх країн". Під заборону потрапили харчі з Євросоюзу, США, Канади, Великої Британії та ще низки європейських країн. Щоправда обмеження не торкнуться товарів, які білоруси ввозитимуть для особистого споживання, а також продуктів дитячого харчування та низки позицій критичного імпорту.
Заборона почне діяти від 1 січня. Відтоді ж, як анонсували у Мінську, в країні запровадять "бонусні картки" на продовольство для вразливих груп населення. Напередодні Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Білорусі. На це у Мінську пообіцяли сувору асиметричну відповідь.
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Під заборону потрапили харчі з Євросоюзу, США, Канади, Великої Британії та ще низки європейських країн. Щоправда, обмеження не торкнуться товарів, які білоруси ввозитимуть для особистого споживання.
174. Стільки разів за останню добу мігранти намагалися нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею.
Відео-кадри з аеропорту Мінська оприлюднили в інтернеті. На них люди, в тому числі з дітьми, сідають у літак іракських авіаліній.
Водночас на польсько-білоруський рубіж прибули військові з Естонії.
В уряді країні наголошують - це наслідки деструктивної політики Мінська і спроба дестабілізувати ситуацію на кордоні між Білоруссю та Євросоюзом.