Білорусь запроваджує ембарго на товари з "недружніх країн". Під заборону потрапили харчі з Євросоюзу, США, Канади, Великої Британії та ще низки європейських країн. Щоправда обмеження не торкнуться товарів, які білоруси ввозитимуть для особистого споживання, а також продуктів дитячого харчування та низки позицій критичного імпорту.

Заборона почне діяти від 1 січня. Відтоді ж, як анонсували у Мінську, в країні запровадять "бонусні картки" на продовольство для вразливих груп населення. Напередодні Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Білорусі. На це у Мінську пообіцяли сувору асиметричну відповідь.