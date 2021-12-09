Юрьев день: что строго запрещено сегодня делать [ Редактировать ]
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9 декабря по народному календарю отмечается Юрьев день или день Егория Холодного. Он посвящен годовщине освящения храма Георгия Победоносца, находящегося в Киеве.
Наши предки день памяти Георгия Победоносца отмечали в годовщину освящения его храма и прозвали этот день Юрьевым, так как Юрий – одна из форм имени Георгий.
В Юрьев день наши предки старались утепляли дома, погреба и сараи. Двери оббивали рогожей или войлоком, заделывали окна, чтобы не дуло.
Святой Юрий считался покровителем домашнего скота. Хозяйки выпекали печенье, выполненное в виде лошади. Мужчины брали это печенье, обходили с ним несколько раз двор и несли в чистое поле, где его и оставляли.
Народные приметы 9 декабря
- Если до этого времени выпало много снега, значит на Григория Вешнего (6 мая) снег растает.
- Если в этот день будет холодно, значит стоит ожидать сильного мороза. При этом зима будет очень холодной.
- Если не далеко воет волку, то стоит ждать сильных морозов.
- Если в течение дня будет метель, то будет раннее поение пчел.
- Если выпал иней, значит будет хороший урожай.
- Если ветер дует с севера, значит будут морозы.
Что нельзя делать 9 декабря
В этот день нельзя оставаться в должниках. Отдайте все долги, чтобы не остаться бедным в следующем году.
Сегодня не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Если все же ехать необходимо, то лучше заказать молебен в церкви за свое здоровье.
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