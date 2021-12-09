9 декабря по народному календарю отмечается Юрьев день или день Егория Холодного. Он посвящен годовщине освящения храма Георгия Победоносца, находящегося в Киеве.

Наши предки день памяти Георгия Победоносца отмечали в годовщину освящения его храма и прозвали этот день Юрьевым, так как Юрий – одна из форм имени Георгий.

В Юрьев день наши предки старались утепляли дома, погреба и сараи. Двери оббивали рогожей или войлоком, заделывали окна, чтобы не дуло.

Святой Юрий считался покровителем домашнего скота. Хозяйки выпекали печенье, выполненное в виде лошади. Мужчины брали это печенье, обходили с ним несколько раз двор и несли в чистое поле, где его и оставляли.

Народные приметы 9 декабря

Если до этого времени выпало много снега, значит на Григория Вешнего (6 мая) снег растает.

Если в этот день будет холодно, значит стоит ожидать сильного мороза. При этом зима будет очень холодной.

Если не далеко воет волку, то стоит ждать сильных морозов.

Если в течение дня будет метель, то будет раннее поение пчел.

Если выпал иней, значит будет хороший урожай.

Если ветер дует с севера, значит будут морозы.

Что нельзя делать 9 декабря

В этот день нельзя оставаться в должниках. Отдайте все долги, чтобы не остаться бедным в следующем году.

Сегодня не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Если все же ехать необходимо, то лучше заказать молебен в церкви за свое здоровье.

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