Вступление Украины в НАТО: в США назвали сроки [ Редактировать ]
В Госдепе США рассказали о сроках вступления Украины в НАТО. Членство страны в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее 10 лет. Об этом сообщает Associated Press.
Высокопоставленные представители госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидал, что силы НАТО будут бороться с Россией с украинскими войсками в случае вторжения, однако рассчитывал на поддержку Альянса.
Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помочь нам укрепить нашу армию.
Напомним, что ранее глава МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко о "российском" Крыме.
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