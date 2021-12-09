В Украине студентам-переселенцам могут повысить стипендию до 6,5 тысячи гривен. С таким предложением выступило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом рассказала в интервью "Крым.Реалии" глава ведомства Ирина Верещук.

По словам министра, такая помощь необходима студентам, приехавшим из оккупированных Россией Крыма и Донбасса, для обучения в украинских университетах. Она убеждена, что предложение будет поддержано властями.

"Я даже не сомневаюсь, что меня поддержат и премьер, и президент, увеличить стипендию. Она должна быть повышена. Всем студентам, приехавшим с оккупированных территорий до 6 500. Я искренне надеюсь, что это немного поможет", - подчеркнула. Верещук.

Глава Минрегиона отметила, что в последние годы наблюдается тенденция незначительного уменьшения количества абитуриентов с оккупированных территорий страны. Например, из Крыма в 2021 году прибыло на 60 человек меньше, чем было в прошлом году. Министр считает, что это основание считать, что нужны какие-то в этом вопросе изменения.

Напомним, Кабмин повысил размер социальной стипендии детям-сиротам. Если раньше стипендия для учащихся из числа детей-сирот составляли от 1180 грн (для учащихся ПТУ) до 2360 грн (для студентов ВУЗов), то после постановления Кабмина суммы выросли до 150% прожиточного минимума. Новый размер социальных стипендий составляет от 3405 до 3592 грн в месяц.

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