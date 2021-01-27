Кабмин повысил размер социальной стипендии детям-сиротам [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Кабинет министров Украины на своем заседании 27 января повысил размер социальной стипендии детям-сиротам. Об этом сообщил в своем Telergram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Если сейчас стипендия для учащихся из числа детей-сирот составляют от 1180 грн (для учащихся ПТУ) до 2360 грн (для студентов ВУЗов), то по новому постановлению Кабмина суммы вырастут до 150% прожиточного минимума.
С 1 января 2021 года размер социальной стипендии составляет:
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые учатся - 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста;
- по достижении такими детьми 18 лет - 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на начало соответствующего календарного года.
Также лица, в возрасте от 18 до 23 лет, которые остались без родителей, если они умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести, будут иметь право на получение социальной стипендии в период обучения.
Таким образом, новый размер социальных стипендий составит от 3405 до 3592 грн в месяц.
Напомним, что с 1 декабря в Украине повысили прожиточный минимум. Теперь он составляет 2189 грн.
Размер прожиточного минимума с 1 декабря для различных социальных и демографических групп населения:
- для детей до 6 лет - с 1859 до 1921 грн;
- для детей от 6 до 18 лет - с 2318 до 2395 грн;
- для трудоспособных лиц - с 2197 до 2270 грн;
- для лиц, утративших трудоспособность - с 1712 до 1769 грн.
Напомним, что прожиточный минимум в Украине пересматривают дважды в году. "Подробности" публиковали план его повышения в 2021 году.
по теме
Десятки тисяч домогосподарств були змушені платити штрафи за нібито неправомірне отримання допомоги. Пізніше виявилось, що це була помилка податкової служби. Чим усе закінчилось?
Брезентовий намет із дерев'яним настилом, лавки замість ліжок та стіл. У таких умовах в Миколаєві безхатченки рятувалися від морозів
Зарплати бюджетників цьогоріч зростуть. З першого січня на 20 процентів, ще на 8,3 відсотка - з першого грудня. Збільшення окладів пов'язане із підвищенням мінімальної зарплати в Україні.
Інтернатне життя до 18 років фахівці називають причиною соціальної дезорієнтації. Тож аби допомогти дітям адаптуватися до дорослого життя, у столиці створили спеціальні помешкання
У Києві відкрили соціальні квартири для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Інтернатне життя до 18 років фахівці називають причиною соціальної дезорієнтації