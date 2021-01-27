Кабинет министров Украины на своем заседании 27 января повысил размер социальной стипендии детям-сиротам. Об этом сообщил в своем Telergram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Если сейчас стипендия для учащихся из числа детей-сирот составляют от 1180 грн (для учащихся ПТУ) до 2360 грн (для студентов ВУЗов), то по новому постановлению Кабмина суммы вырастут до 150% прожиточного минимума.

С 1 января 2021 года размер социальной стипендии составляет:

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые учатся - 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста;

- 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста; по достижении такими детьми 18 лет - 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на начало соответствующего календарного года.

Также лица, в возрасте от 18 до 23 лет, которые остались без родителей, если они умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести, будут иметь право на получение социальной стипендии в период обучения.

Таким образом, новый размер социальных стипендий составит от 3405 до 3592 грн в месяц.

Напомним, что с 1 декабря в Украине повысили прожиточный минимум. Теперь он составляет 2189 грн.

Размер прожиточного минимума с 1 декабря для различных социальных и демографических групп населения:

для детей до 6 лет - с 1859 до 1921 грн;

для детей от 6 до 18 лет - с 2318 до 2395 грн;

для трудоспособных лиц - с 2197 до 2270 грн;

для лиц, утративших трудоспособность - с 1712 до 1769 грн.

Напомним, что прожиточный минимум в Украине пересматривают дважды в году. "Подробности" публиковали план его повышения в 2021 году.