В Николаевской области прокурор попался на получении неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, прокурор отдела требовал у родственника подозреваемого предоставить ему взятку за изменение ранее уведомленному лицу подозрения.

За эти средства он обещал сменить квалификацию на менее тяжкое преступление. Также должен был обеспечить изменение меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, и дальнейшее освобождение от отбывания наказания с испытанием.

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Кроме того, в столице разоблачили деятельность преступников, работающих на государственном предприятии. Они были уличены в получении неправомерной выгоды. Директор предприятия УДВП "ІЗОТОП" вместе с подчиненной взял взятку в размере 70 тысяч гривен.