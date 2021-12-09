Ветувати закон 5600. В опозиції вимагають не давати ходу так званому ресурсному законопроєкту, який передбачає нові податки для українців. Вважають, що документ призведе до зубожіння селян.

Удар по сільському господарству - так фермери називають законопроект 5600, власників землі - обкладуть новими податками. Додаткові гроші державі доведеться платити, зокрема, пайовикам.

Ігор Ярмоченко, фермер:

Вони хочуть оподатковувати землю пайову. Це та земля, на якій люди хочуть щось робити і щось працювати. А от в Європі там навпаки, не оподатковують, а від 3 до 5 років дають людям якісь субсидії для розвитку.

Григорій Ломаков, депутат Житомирської обласної ради:

Отримавши землю, люди розуміли, що вони в руках тримали якийсь кусочок того, що можна було використати на старість, або передати дітям, ну це був би вагомий внесок. На жаль, сьогодні і це втрачається.

Про "податкові" перспективи сьогодні фермери спілкувалися з опозиційними депутатами. На їхню думку, новий закон призведе до зубожіння.

Юрій Павленко, народний депутат,"Опозиційна платформа - За життя":

Це така земельна реформа від президента, щоб люди стали багатшими, від тої вчасності, яка є? Чи в сьогоднішніх непростих умовах змусити цих людей, які мають платити додатковий податок, а грошей у них реально немає, щоб вони попродавали латифундистам? Чи тим іноземцям, які хочуть захопити землю?

Ресурсний законопроект 5600, нардепи проголосували минулого тижня. Та чинності він поки не набув, бо депутати заблокували процес, внісши подання про скасування рішення.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Мы голосовали против принятия этого закона и с самого начала предупреждали, что дополнительное налогообложение людей, которые выращивают продукцию на своих предусадебных участках, фермеров, которые обладают небольшими участками земли - вот оно создаст проблемы для людей, которые зарабатывают своим трудом себе на жизнь.

Чи потрапить закон на підпис президенту - стане зрозуміло у вівторок. Тоді нардепи розглядатимуть подання.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

И мы требуем сегодня, чтобы на этот закон президент наложил вето, чтобы он был отозван. Потому что он в условиях пандемии, в условиях тяжёлого экономического положения, он ещё больше ухудшил жизнь наших людей.

Якщо цього не станеться, вже у 2023 році власники паїв за межами населених пунктів будуть змушені сплачувати податки до бюджету - спочатку 4, а потім 5 відсотків від вартості землі. Щороку.