За одноразові пластикові пакети в магазині потрібно буде платити [ Редактировать ]
Віднині за одноразові пластикові пакети в магазині потрібно буде платити - крім біорозкладних та надтонких для м'яса та риби. Сьогодні набирає чинності відповідний закон. Обмеження будуть поетапними. На першому - заборона стосується тонких пластикових пакетів у супермаркетах, аптеках та закладах харчування. А з березня наступного року буде повністю заборонено і надтонкі пакети. Поширення пластикових пакетів каратимуть штрафом від тисячі семисот до трьох тисяч 400 гривень.
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