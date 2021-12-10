В Украине зафиксировали более 11 тысяч случаев COVID [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, а умерли - 442. Выздоровели от COVID-19 за вчера 24 456 человек.
За сутки госпитализировали 2551 человека; летальных исходов - 442; выздоровели - 24 456 человек.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 543 684 человека; выздоровели - 3 158 426 человек; летальных случаев - 90 343.
Читайте также, на территории Австрии впервые в Европейском союзе вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Канцлер страны Александр Шалленберг заявил, что в Австрии находится большое количество невакцинированных людей.
Кроме того, канцлер Австрии Александр Шалленберг объявил о введении локдауна в стране для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. На территории Австрии уровень иммунизации населения достиг 65% среди взрослых.
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