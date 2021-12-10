.В октябре 2021 года правительство США приняло решение поставить Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.

Помощь предоставлялась пакетом, стоимость в 60 миллионов долларов. При этом Javelin отправили в Украину 23 октября.

Пакет на $60 млн, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых установок Javelin и 180 ракет. Javelin были доставлены на Украину 23 октября.

Отмечается, что по словам Семелорта, в 2021 году США выделили Украине более $450 млн помощи на задачи обеспечения безопасности.

Читайте также, командующий ООС отказался ответить на вопрос, используют ли ВСУ на Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Турецкие беспилотные аппараты Bayraktar продолжают привлекаться к полетам на территории Донбасса.

Кроме того, Вооруженные силы Украины использовали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

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