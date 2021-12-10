В США обнародовали детали о комплексах Javelin для Украины [ Редактировать ]
.В октябре 2021 года правительство США приняло решение поставить Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.
Помощь предоставлялась пакетом, стоимость в 60 миллионов долларов. При этом Javelin отправили в Украину 23 октября.
Пакет на $60 млн, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых установок Javelin и 180 ракет. Javelin были доставлены на Украину 23 октября.
Отмечается, что по словам Семелорта, в 2021 году США выделили Украине более $450 млн помощи на задачи обеспечения безопасности.
Читайте также, командующий ООС отказался ответить на вопрос, используют ли ВСУ на Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Турецкие беспилотные аппараты Bayraktar продолжают привлекаться к полетам на территории Донбасса.
Кроме того, Вооруженные силы Украины использовали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент США Джо Байден заявил в четверг в телефонной беседе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что американская администрация поддерживает нормандский формат
Замглавы министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия не против подключения США к нормандскому формату
В 2018 году СМИ сообщали, что Украина заключила с Турцией контракт на покупку шести беспилотников Bayraktar TB2 и трех станций управления к ним. Их поставили в ноябре 2019 года. Сумма контракта составила $69 млн. Всего же Киев приобрел несколько десятков аппаратов, вместе со станциями управления и ракетами
По словам Блинкена, в случае прямой агрессии против Украины со стороны России - США предоставят решительный ответ
Україна найближчим часом отримає військову допомогу від країн партнерів, аби протистояти російській агресії на сході України. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр