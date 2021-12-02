Турецкие беспилотные аппараты Bayraktar продолжают привлекаться к полетам на территории Донбасса. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил командующий Операцией Объединенных сил (ООС) Александр Павлюк.

По словам Павлюка, турецкие ударные дроны эффективны при наблюдении за "деятельностью противника".

"Байрактары" постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями, не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Они пытаются противодействовать "Байрактарам", на данный момент все единицы, которые у нас есть на вооружении, успешно выполняют свои задачи... Они четко изучили все объекты противника, которые есть с той стороны: группировки, позиции, склады, сосредоточение техники.

Командующий ООС отказался ответить на вопрос, используют ли ВСУ на Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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Мы укомплектованы "Джавелинами", подразделение постоянно изучает варианты действий. По необходимости мы готовы их использовать. Но все остальное вы слышите в комментариях людей, которые думают, что они имеют право комментировать наши действия.

26 октября стало известно, что украинская армия впервые применила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение "Байрактаров" в зоне ООС не свидетельствует о наступлении ВСУ на самопровозглашенные "республики". Они используются лишь для защиты украинского государства.

21 ноября стало известно, что украинская армия впервые применила против врага на Донбассе переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом в интервью американскому изданию Military Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.