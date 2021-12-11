Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили попал в скандал из-за ссоры с правоохранителями во время проверки на блок-посте в ООС. Чиновник сделал первое заявление после инцидента.

"Безусловно, хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность", - написал в Facebook Гогилашвили.

По его словам, он абсолютно согласен с решением главы министерства Дениса Монастырского касаемо отстранения и инициирования проверки.

"Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - добавил Гогилашвили.

Напомним, 11 декабря в сети появилось видео, на котором заметно, как заместитель Дениса Монастырского Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими.

В частности он возмутился из-за того, что полицейские его не узнали и попросили документы. Он употреблял нецензурную лексику и заявил полицейским: "Единственный замминистра, с таким е***ом, как у меня, он только один. Я 3 года уже заместитель министра!".

После этого Гогилашвили пригрозил полицейскому, якобы "теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет...".

Далее слышно извинения полицейского и попытки объяснить, почему он пытался проверить документы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.