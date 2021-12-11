Аргументують тим, що через надмірний імпорт впало українське виробництво.

Змінити економічний курс країни та переглянути Угоду про зону вільної торгівлі з ЄС вимагають від влади в опозиції. Аргументують тим, що через надмірний імпорт впало українське виробництво. А це скорочення робочих місць, і як наслідок - руйнування економіки.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя":