Опозиція вимагає змінити економічний курс країни [ Редактировать ]
Змінити економічний курс країни та переглянути Угоду про зону вільної торгівлі з ЄС вимагають від влади в опозиції. Аргументують тим, що через надмірний імпорт впало українське виробництво. А це скорочення робочих місць, і як наслідок - руйнування економіки.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Вот что надо сегодня менять ‒ менять этот курс. Менять курс на тот, который может прагматично заложить основы нашего экономического возрождения. Наполнять бюджет сегодня нужно не за счет заимствований, то есть долгов в будущем, которые необходимо будет отдавать, а за счет реальных результатов экономики. А не планировать какие-то прожекты, которые могут сыграть положительную роль для власти.
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