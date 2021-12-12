Економічні питання цього тижня обговорювали і в опозиції. Останній тиждень роботи парламенту там радять присвятити виправленню помилок, закладених, зокрема в ресурсному законі та державному бюджеті на наступний рік. Послухайте.

Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Як знизити тарифи?

Я был недавно, на прошлой неделе, на хлебозаводе. Современное предприятие. Но когда в семь раз выросла стоимость газа по сравнению с прошлым годом, в два раза выросла стоимость электроэнергии, естественно, что любое предприятие, оно не может этого выдержать. Или растут цены на внутреннем рынке, что собственно и происходит, или предприятие не выдерживает конкуренции на внешних рынках. Надо использовать энергию "Энергоатома". Не перепродавать её, поставлять на потребителя конечного по той же цене, по которой она производится, без всяких там накруток.

Які закони має розглянути рада перед відпусткою?

Самое лучшее было бы отменить закон №5600, поскольку он еще ухудшил положение фермеров, которые выращивают собственным трудом продукцию. Надо изменить бюджет, увеличить выплату медикам, выплату вообще на медицину. Мы будем сегодня требовать, чтобы все фракции объединились, чтобы был изменен бюджет, поскольку те социальные параметры, которые там заложены - они еще больше обрекают на нищету наших людей.

Віктор Медведчук голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Чому опозиція не підтримує бюджет-2022?

Почти половина того, что является доходами, того, что зарабатывает страна, нам надо одолжить. Давайте на примере простой семьи. Семья нуждается в том, чтобы в месяц тратить 4-6 тыс. грн. Для того чтобы их потратить, она должна 2-3 тыс. одолжить. И так каждый месяц, и так на протяжении года. Возникает вопрос: а уменьшить эти расходы можно? Нет, нельзя, это по минимуму. Потому что этот бюджет, который приняли на 2022 год, - это бюджет проедания, минимального обеспечения. Это бюджет фактически нищей страны.