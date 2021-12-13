В мире зафиксировали первую смерть от "Омикрона" [ Редактировать ]
В Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Омикрон". Это первый в мире подтвержденный летальный случай от нового варианта. Об этом сообщает Sky News.
К сожалению, "Омикрон" приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от "Омикрона".
По словам премьера Британии Бориса Джонсона, "Омикрон" - это более мягкая версия коронавирусам, которая, тем не менее, очень быстро распространяется.
Отметим, до этого Всемирная организация здравоохранения заявляла, что до сих пор не фиксировали летальные исходы у пациентов с "Омикроном".
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
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