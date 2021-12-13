В Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Омикрон". Это первый в мире подтвержденный летальный случай от нового варианта. Об этом сообщает Sky News.

К сожалению, "Омикрон" приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от "Омикрона".

По словам премьера Британии Бориса Джонсона, "Омикрон" - это более мягкая версия коронавирусам, которая, тем не менее, очень быстро распространяется.

Отметим, до этого Всемирная организация здравоохранения заявляла, что до сих пор не фиксировали летальные исходы у пациентов с "Омикроном".

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.