Свою посаду Гогілашвілі займав з вересня 2019 року

Він хотів, щоб його впізнавали, і тепер його обличчя знає вся країна. Проте фотографій у кабінеті ніхто не вішатиме. Одіозний заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі йде з посади. Він написав заяву на звільнення, і в уряді вирішили не затягувати з рішенням.

Скандал навколо посадовця, нагадаю, стався днями. У мережі з'явилося відео, як колишній посадовець розмовляє із силовиками і як реагує на зупинку свого авто. Даніїл Снісар продовжить.

Единственный заместитель министра, с таким е***ом как у меня, он только один. Я три года уже заместитель министра! Три года! И печально, что ты не знаешь.

Так красномовно заступник міністра МВС, Олександр Гогілашвілі - представляється правоохоронцям на одному з блокпостів Донеччини. Силовики зупинили автівку для перевірки документів - стандартна процедура на в'їзді до зони Операції Об'єднаних Сил. Але законні вимоги та необізнаність правоохоронців, Самого Правоохоронця обурили.

А вот такие фотографии с заместителями министра - у вас висят или нет? А теперь и я тебя знаю, дружок! А для тебя это приятно не будет!

Та неприємно зрештою самому Гогілашвілі. Після оприлюднення силовиками цього відео, високопосадовця тепер усі впізнають... Не змусила чекати на таку популярність й реакція міністра МВС Дениса Монастирського.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ:

Мною ініційовано перед прем'єр-міністром України та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки.

І усе б дійсно могло завершитися перевіркою і доганою, якби до мережі не злили черговий зашкварний ролик. Знову Гогілашвілі, знову розмова з копами - вже у Києві, 24 листопада.

Узнал меня, или нет? Очень х***о, что начальство не узнаешь. Заместитель министра внутренних дел. Так тебе понятно? Шо ты проверяешь? Шо ты прыгаешь на капот?

На скандальні витівки горе-урядовця напередодні відреагував і президент.

Володимир Зеленський, президент України:

На інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС.

А вже сьогодні - наказ про звільнення за власним бажанням оприлюднили в уряді. А сам Гогілашвілі про це написав у соцмережі.

Олександр Гогілашвілі:

Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як два роки.

Свою посаду Гогілашвілі займав з вересня 2019 року. У міністерстві він відповідав за боротьбу з наркотиками.