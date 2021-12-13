Боротьба за історичну спадщину! У Черкасах містяни знову протестують проти забудови "Замкового узвозу". Улітку цього року мерія дозволила зводити там житловий комплекс. І це попри те, що узвіз є пам'яткою археології та природи, а два будинки внесені в реєстр архітектурних пам'яток.

Подробиці вже розповідали цю історію, і ось вона має продовження…

Їх не зупинив ані дощ, ані холод. Сьогодні близько сотні жителів Черкас вийшли на захист візитівки міста "замкового узвозу". Ще влітку мерія дала дозвіл на зведення тут житлового комплексу з п'яти багатоповерхівок.

Тамара Кургіна-Коваленко, археолог:

Своєю діяльністю руйнує не лише пам'ятки архітектури, але й археології і взагалі краде у Черкас свою історію у моїх дітей також …

Самі по собі схили узвозу - археологічна пам'ятка доби середньовіччя, а два будинки поблизу - внесені в реєстр нововиявлених архітектурних пам'яток. До травня на цій території була можлива лише рекреаційна забудова, та черкаські депутати змінили цільове призначення на житлову. Побачивши проєкт містяни вийшли на акцію протесту. Адже висотки понівечать не тільки рельєф історичних Черкас, а й закриють краєвид з оглядового майданчика Замкової гори.

Ольга Касьянова, жителька Черкас, організаторка фестивалів:

Це про знищення громадського простору там, де ми проводимо свої заходи, зустрічаємось, де в нас комунікація намагається створюватись. Створювати своє ком'юніті. І зараз це має стати чиїмось житлом майбутнім.

Активісти зібрали більше тисячі підписів під електронною петицією проти забудови. Депутати мали б розглянути звернення на сесії, але не вистачило голосів навіть для того, аби внести це в порядок денний.

Несподівано підтримав забудову й міський голова.

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

Це будуть соціальні приміщення, чи це буде житло - це буде його особисте бачення, як приватного підприємця.

Попри суспільний резонанс сам забудовник від своїх планів відмовлятися не хоче. Адже в підписантах і коментаторах петиції він бачить потенційних покупців майбутніх квартир.

Андронік Казарян, власник компанії:

Скажем так - это наша аудитория. Это люди, которые будущие наши покупатели. Тысяча - это немаленькое количество. Было бы их 10 тысяч - это вообще замечательно.

Тим часом містяни здаватися не збираються. Після попереджувальної акції люди вирішили шипувати дерева на Узвозі, аби забудовникові було складніше їх спиляти.